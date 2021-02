Can Yaman e Diletta Leotta inseparabili, il posto in cui sono stati beccati ultimamente è decisamente insolito

Can Yaman e Diletta Leotta sono ormai inseparabili. La notizia del loro amore è stata investita da moltissime critiche da parte di tutti quegli utenti che hanno definito la loro storia come una vera e propria mossa mediatica. I due, però, non fanno caso alle critiche e si mostrano più uniti che mai.

Can Yaman e Diletta Leotta non si nascondono più e vivono la loro storia d’amore in piena libertà. Ancora una volta il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato la nuova coppia insieme dal parrucchiere.

Come si può notare dalle foto pubblicate dal giornale, Diletta Leotta è impegnata nella piega dei capelli, mentre l’attore turco resta lì a guardarla, ammirato. Nonostante gli sguardi che parlano d’amore, la loro storia non convince tutti.

Infatti, sono state moltissime le critiche rivolte ai due i quali sono stati accusati di aver ideato la nascita di questa storia considerata dunque una mossa mediatica. Ma i due non badano ai commenti negativi, tanto che secondo alcune voci i due avrebbero già trovato il loro nido d’amore. Si tratterebbe di un appartamento modernissimo situato a Roma.

Can Yaman e Diletta Leotta, spunta l’anello

Era stato il settimanale ‘Chi’ a lanciare la notizia bomba riguardo la frequentazione tra l’attore turco, protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno e la giornalista sportiva regina di DAZN. Oggi, sempre il giornale ha paparazzato i due insieme dal parrucchiere. Ma non finisce qui.

Infatti, sempre lo stesso giornale ha pubblicato degli scatti di Can Yaman in compagnia della mamma di Diletta Leotta. Stando a quanto riportato i due sarebbero entrati in una gioielleria per scegliere un anello da destinare alla sua amata. Oltre all’anello di fidanzamento, ricordiamo anche l’aereo con l’emozionante dedica. È vero amore o il frutto di una mossa mediatica per aumentare il numero di followers sui social, come sostengono alcuni? Staremo a vedere nei prossimi episodi.