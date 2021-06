Can Yaman e Diletta Leotta, tifo all’Olimpico per Italia-Turchia. Il gesto dell’attore a fine partita

Can Yaman e Diletta Leotta hanno assistito alla prima partita della nazionale italiana contro la Turchia dopo l’inizio degli Europei 2021. La coppia, più unita e innamorata che mai, è stata divisa solo dal tifo delle rispettive squadre. Nonostante ciò, Can e Diletta sono apparsi molto uniti e complici.

A dividerli solamente il tifo per la loro nazionale del cuore. Can Yaman e Diletta Leotta hanno assistito insieme alla prima partita della nazionale italiana contro la Turchia allo Stadio Olimpico. La bella giornalista di DAZN ha esibito il tricolore sugli occhi. L’attore turco, invece, ha fatto il tifo per la Turchia esibendo la sciarpa del suo Paese.

Nonostante il tifo che ha diviso la coppia, i due sono apparsi molto uniti e complici. La partita si è conclusa con la vittoria della nazionale italiana che si è portata a casa un bel 3-0 nel primo match di questi Europei 2021. Nonostante il risultato della partita, per l’attore turco e la giornalista di DAZN è stata una serata davvero speciale.

I due, infatti, sono apparsi molto complici. Tutto ciò a dimostrazione di quanto il loro amore sia vero e che la loro relazione procede a gonfie vele, al contrario di quanto sostenuto da molti. Nonostante il risultato della partita non sia per niente piaciuto all’attore turco, per la coppia è stata una serata divertente e speciale in cui i due sono riusciti a dimostrare ancora una volta il loro grande amore.

Can Yaman e Diletta Leotta, una serata speciale

Al contrario di quanto sostenuto da molti, l’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra procedere a gonfie vele. E la serata che i due hanno trascorso allo Stadio Olimpico ne è la prova. La giornalista di DAZN, infatti, ha immortalato i momenti del match condividendo sulla sua pagina Instagram alcune Instagram Stories.

La loro presenza allo Stadio Olimpico per il match Italia-Turchia ovviamente non è passata inosservata ai presenti che hanno potuto osservare con i loro grandi la grande complicità e il grande amore che legano la coppia.