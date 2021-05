Can Yaman, il nuovo look fa impazzire i fan. Le foto sui social

Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più apprezzati e chiacchierati del momento. Sono moltissime le fan che lo elogiano e lo amano. In seguito alla sua storia d’amore con la giornalista sportiva Diletta Leotta, l’attore turco è stato fortemente criticato. Inoltre, insieme alla sua fidanzata, è stato accusato di aver creato la relazione solamente per alimentare il gossip. Oggi Can Yaman si ritrova nuovamente al centro dei riflettori, scopriamo insieme il perché.

Anche questa volta il divo di Daydreamer-le ali del sogno ha fatto centro ed è stato riempito di complimenti dalle sue moltissime fan. L’attore turco, infatti, ha ben pensato di dare un taglio ai suoi capelli optando, dunque, per un cambio look.

Non appena l’attore turco è apparso sulla sua pagina Instagram con il look completamente nuovo, moltissime sono state le followers che hanno notato il nuovo taglio di capelli. Proprio per questo motivo, le fan hanno ben pensato di lasciare alcuni commenti per riempire di complimenti l’attore.

Tra i molti messaggi, infatti, possiamo leggere:

Ma questo capello? Ti sta benissimo.

Oppure:

Sei sempre più raggiante e carico.

E ancora:

Non trovo le parole, ma sono piena di sentimenti.

Can Yaman, l’amore con Diletta Leotta

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è stato uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi mesi. Le pagine di cronaca rosa hanno dedicato alla coppia ampio spazio. Nonostante l’entusiasmo di molti per la frequentazione tra i due, non sono mancati coloro che hanno preso di mira la coppia, criticandola fortemente.

Infatti, molti hanno accusato Can Yaman e Diletta Leotta di fingere la nascita della storia d’amore solamente per alimentare il gossip e finire al centro di un polverone mediatico. I due, però, non hanno mai badato alle critiche e sono usciti allo scoperto dimostrando che il loro amore è sempre stato vero sin dall’inizio.