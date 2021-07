Can Yaman e Diletta Leotta: tutto pronto per le nozze (o quasi): le parole del padre

Il matrimonio tra Can Yaman e Diletta Leotta è sempre più vicino. La conduttrice è sbarcata in Turchia dove ha avuto la possibilità di conoscere la famiglia dell’attore turco. A rompere il silenzio riguardo le nozze è stato il padre di Can Yaman, Guven Yaman. L’uomo spera che le nozze si terranno nel 2022.

Can Yaman e Diletta Leotta sempre più vicini al sì. La giornalista sportiva di recente è sbarcata in Turchia dove ha conosciuto l’intera famiglia dell’attore. Al momento i diretti interessati non si sono espressi riguardo i fiori d’arancio. A rompere il silenzio, però, è stato il padre dell’attore turco, Guven Yaman.

L’uomo ha dichiarato che un piccolo passo verso le nozze è già stato fatto e che spera vivamente che i fiori d’arancio si possano celebrare il prossimo anno. Queste sono state le parole di Guven Yaman riguardo le nozze tra suo figlio Can e la conduttrice di DAZN Diletta Leotta:

Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno.

Nonostante le dichiarazioni di Guven Yaman, molti sui social si sono mostrati dubbiosi riguardo il matrimonio tra l’attore turco e la giornalista sportiva.

Can Yaman e Diletta Leotta, la notizia della lite

Di recente si è sparsa la voce che Can Yaman e Diletta Leotta siano stati protagonisti di una lite. Attualmente non si hanno conferme riguardo la questione ma molti sono coloro che sono desiderosi di saperne di più .

Stando alle voci in circolazione, motivo del litigio tra Can e Diletta sarebbe stata la costante attenzione dei paparazzi riguardo la coppia. Nonostante tale gossip, pare che tra i due sia già tornato il sereno come dimostrano gli scatti che li ritraggono insieme, complici e felici, sui social. Nel frattempo molti sono impazienti di conoscere la presunta data delle nozze.