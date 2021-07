Can Yaman sbotta contro una schiera di giornalisti, ecco i motivi

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardo Can Yaman che ha sconvolto il mondo del web. Il celebre attore turco stava cenando insieme alla sua fidanzata quando si è infuriato una volta accortosi dei giornalisti fuori dal ristorante. Inaspettata è stata la reazione di Diletta Leotta.

Can Yaman non ce la fa più e sbotta contro i giornalisti fuori da un ristorante. Attualmente l’attore si trova in vacanza in Turchia insieme a Diletta Leotta. I due stavano trascorrendo una serata tranquilla ma l’uomo sarebbe andato su tutte le furie quando ha visto una schiera di reporte, fotografi e giornalisti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue a gonfie vele. La coppia stava cenando in un ristorante quando l’attore turco è andato su tutte le furie dopo aver visto un gruppo di giornalisti. Infatti, a causa di questi ultimi, la cena è terminata in anticipo.

Stando a quanto racconta “361 Magazine“, l’uomo, dopo aver visto le telecamere, avrebbe chiesto al ristorante di mandare via i fotografi e giornalisti. Invano sono state le sue richieste e per questo motivo, lo stesso Yaman si sarebbe recato al di fuori del luogo in cui stava cenando con la sua fidanzata strattonando quest’ultima.

Di fronte all’episodio, Diletta Leotta avrebbe reagito con un sorriso molto imbarazzato in quanto non si aspettava una reazione così istintiva da parte del fidanzato.

https://gossip.fanpage.it/can-yaman-furioso-strattona-diletta-leotta-il-video-mostra-cose-successo-davvero-in-turchia/

Dopo averlo invitato a darsi una calmata, la speaker radiofonica era disposta a rispondere a qualche domanda. L’attore si è rifiutato ed ha tirato dritto a testa bassa.

D’altronde Can Yaman non ha mai avuto un buon rapporto con i media. Infatti, anche prima della sua relazione con Diletta Leotta, non ha mai sopportato le intrusioni nella sua vita privata. Però è importante sottolineare che questo è un prezzo da pagare considerando il suo status di personaggio pubblico.