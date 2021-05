Pioggia di critiche su Can Yaman per un gesto: cosa sa fatto l’attore per far arrabbiare i fan

In queste ultime ore l’attore turco Can Yaman si trova al centro di un polverone. I fan del divo di Daydreamer-Le ali del sogno lo hanno fortemente criticato per un gesto che non è passato inosservato ai loro occhi. Ma, se da un lato una pioggia di critiche si sta abbattendo sull’attore, non mancano coloro che sui social hanno preso le sue difese.

Can Yaman non si ferma a salutare i fan che lo attendono sotto la sua abitazione ed è subito bufera. Senza togliere poi il fatto che la scena è stata anche documentata e condivisa sul web. Dalle immagini pubblicate si può facilmente notare che l’attore passa davanti a tutti coloro che gli chiedono una foto o un semplice autografo.

Un gesto che non è per niente piaciuto ai numerosi fan dell’attore i quali hanno anche pensato di lasciargli un bigliettino nell’ascensore del palazzo dove abita. Queste le parole scritte nel messaggio:

Il saluto è educazione e rispetto. Il saluto è dell’angelo soprattutto con le persone che ti hanno sempre supportato. Ciao e grazie comunque.

C’è da dire che il divo di Daydreamer-Le ali del sogno si è sempre mostrato disponibile nei confronti dei suoi numerosi fan. Tuttavia, però, la troppa popolarità ha portato l’attore a rallentare un po’ i rapporti con loro. Tanto che è di qualche settimana fa la notizia della sua scomparsa dai social proprio per proteggere la sua privacy.

Can Yaman non si ferma a salutare i fan: le ragioni del gesto

Dopo la bufera e le critiche che si sono abbattute su di lui non sono potuti mancare coloro che hanno preso le difese di Can Yaman. In molti, infatti, sui social sono intervenuti a difesa dell’attore lanciando l’hashtag #Respectforcanyaman.

Il video di Can Yaman che non si ferma a salutare i fan sta facendo parecchio discutere. Senza dubbio, però, la sua reazione ha delle ragioni ben precise. Infatti, qualche istante prima di tale fatto l’attore era stato raggiunto nel proprio palazzo da alcuni fans che avevano cercato di filmarlo.