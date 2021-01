C’è posta per te: svelato il superospite della prima puntata

Sabato 9 gennaio 2021 torna C’è posta per te su Canale 5. Sin dal primo appuntamento sono annunciati ospiti di grande caratura, per la gioia dei telespettatori e, soprattutto, dei protagonisti delle storie più toccanti. Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata inaugurale della nuova edizione presenzierà Luca Argentero, uno degli attori del momento, dopo il pieno di consensi ottenuto con la serie Doc – Nelle tue mani.

C’è posta per te: partenza col botto

Per Argentero si tratta di un periodo particolarmente prolifico. Difatti, il piemontese avrà un ruolo nel remake di Sandokan insieme a Can Yaman. Nelle scorse settimane la produzione ha comunicato che l’ex concorrente del Grande Fratello farà parte del brillante cast in scena per il rifacimento della celebre serie tv Sandokan, portata a vette altissime di popolarità da Kabir Bedi negli Anni Settanta.

Sbarco in Italia

Alla prossima avventura parteciperà pure la star turca Can Yaman, amatissimo dal pubblico dopo il successo ottenuto da DayDreamer – Le ali del sogno e, in precedenza, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Can Yaman fra l’altro è uno dei super ospiti di C’è posta per te. Mesi fa l’interprete è sbarcato in Italia per prendere parte alle registrazioni dell’amatissimo people show presentato dalla straordinaria Maria De Filippi.

Roster ampio

C’è posta per te avrà un roster davvero ampio di ospiti eccellenti. Oltre a Luca Argentero, sono ufficiali Sabrina Ferilli, reduce dall’esperienza a Tu Si Que Vales, e i due super conduttori Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Ciascuno unico a modo suo, sapranno certamente strappare un sorriso ai fan.

C’è posta per te: la punta di diamante

Un’altra star, estranea al mondo dello spettacolo, è l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, reduce da una entusiasmante stagione con la maglia della Lazio, culminata dalla vittoria della scarpa d’oro. Insomma, il piatto è ricco e Luca Argentero avrà l’onere e l’onore di aprire le danze.