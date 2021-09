Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Fabrizio Corona e Nina Moric che ha sconvolto il mondo del web. Dopo numerose querele, recriminazioni e minacce, i due tornano a vivere insieme. L’annuncio è arrivato dallo stesso ex re dei paparazzi il quale ha pubblicato una foto con la modella croata sui social. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Fabrizio Corona e Nina Moric non smettono mai di stupire i loro fan. A seguito dei numerosi litigi che hanno influenzato particolarmente la vita di entrambi, adesso tra i due torna di nuovo la pace. Infatti, stando a quanto detto dallo stesso Corona sui social, sembra che entrambi abbiano deciso di andare a convivere insieme. Ecco l’annuncio che è diventato virale in rete nel giro di pochissime ore.

Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati al centro della cronaca rosa. I due, pur non essendo più una coppia, sono tornati a vivere insieme. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex re dei paparazzi tramite un post sul suo profilo Instagram.

Fabrizio Corona e Nina Moric sono stati sposati dal 2001 al 2014 e dalla loro storia d’amore è nato il figlio Carlos Maria. Stando alle parole dell’ex re dei paparazzi, è proprio per amore di quest’ultimo che i due sono tornati a vivere insieme. Queste sono le parole nella didascalia sotto il post:

La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco.

I rapporti tra Fabrizio Corona e Nina Moric non sono stati mai facili. I due si sono scagliati più volte l’uno contro l’altro.

Infatti numerose sono state le le querele che sono volate tra i due. In particolare la modella croata accusava il suo ex marito di usare suo figlio per scopi personali.

Da un po’ di tempo si vociferava che Fabrizio Corona si fosse legato a Sophie Codegoni ma la presunta liaision è stata smentita dalla stessa ragazza. Adesso Fabrizio Corona è attualmente single e, a causa dei guai con la legge, si trova agli arresti domiciliari dove sta scontando il resto della sua pena. Durerà la convivenza con la modella croata? Non ci resta che scoprirlo!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: