Carlotta dell’Isola criticatissima per le sue extension svela perché è costretta ad indossarle

Sull’acconciatura di Carlotta dell’Isola nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda su Canale 5 lunedì 11 gennaio 2021, si è fatto un gran parlare. Tanti le hanno mosso critiche e di recente alcune concorrenti hanno tentato di sistemare in modo differente i capelli della co-inquilina, impartendole pure consigli. Tuttavia, risulta abbastanza complicato trovare un punto d’incontro.

Carlotta dell’Isola: tanti utenti ne commentano le extension

Nel corso del collegamento di lunedì sera, sui social network numerosi utenti hanno commentato le extension di Carlotta dell’Isola. Non tutti sono forse al corrente del motivo per cui l’ex partecipante di Temptation Island ostinatamente le tenga.

Giulia Salemi e Cecilia Capriotti provano a persuaderla

Qualche giorno fa sia Cecilia Capriotti che Giulia Salemi, esperte in materia, hanno provato a persuadere la compagna di avventure a levarle, spiegandole che ormai non le stanno più bene. Questo perché, a loro avviso, non le saprebbe gestire nel migliore dei modi.

La Capriotti ha pure raccontato come Federico Fashion Style le avesse proposto un cambio di taglio prima di varcare la celebre porta rossa, ma che lei, consapevole delle difficoltà nel curarsene, abbia declinato l’invito. La confidenza a Cecilia dell’Isola aveva come fine quello di farle capire che forse le sarebbe convenuto togliere le extension.

Il lascito del passato

Senza scendere troppo nei particolari, la fidanzata di Nello ha spiegato alle due di aver sofferto in passato di anoressia e di bulimia, e di aver perciò perso parecchi capelli. Attualmente, dunque, non ha una ricrescita regolare, mentre, nel momento in cui è a casa, applica i propri prodotti.

Samantha De Grenet si aggiunge alla discussione con Carlotta dell’Isola

Non avendo modo di usarli al GF Vip, Carlotta preferisce, di conseguenza, tenere le extension, per darsi un po’ di sicurezza ed essere in pace con sé stessa. Nella discussione è intervenuta Samantha De Grenet, concorde con la tesi portata avanti da Giulia e Cecilia: la dell’Isola farebbe miglior figura con i suoi capelli al naturale. Saranno ascoltate?