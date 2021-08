Sono state queste ore di panico per Carolina Marconi dopo lo smarrimento della sua cagnolina Zora. L’ex gieffina aveva dato il triste annuncio sui social in cui si è mostrata molto preoccupata per la perdita della sua cagnolina. Dopo tanta paura, però, nella vita di Carolina è tornato il sereno. Sempre sui social la donna ha annunciato il ritrovamento del suo pelosetto.

Carolina Marconi è felicissima di aver ritrovato la sua cagnolina, Zora. La pelosetta era scomparsa qualche ora fa a causa della sbadataggine di un operaio che si era recato nella casa della donna lasciando poi la porta aperta. Una donna sconosciuta ha ritrovato il chihuahua che è stato portato nel canile di Valle Grande. Qui Carolina Marconi è ha potuto riabbracciare la sua Zora.

Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello dopo il ritrovamento della pelosetta:

Un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno aiutata, a tutti i volontari che non si sono mai fermati, a tutti quelli che hanno condiviso. E un grazie speciale alla signora anonima che ha avuto il buon cuore di portarla al canile di Valle Grande.

Finalmente, dopo ore di grande tensione, Carolina Marconi può tirare un sospiro di sollievo. Grazie infatti all’aiuto di coloro che si sono adoperati per ritrovare il suo pelosetto, la showgirl ha finalmente potuto riabbracciare Zora. Appena accortasi della sua scomparsa avvenuta qualche ora fa, la donna ha subito scritto un annuncio sulla sua pagina social.

Queste sono state le sue parole:

Urgente! Ieri pomeriggio si è persa la mia cagnolina di nome Zora. È un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto. Dalle telecamere si vede che esce fuori ma non torna più indietro. È successo a Roma Nord in zona Tomba di Nerone – via Cassia, nei pressi del Carrefour. È munita di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti.

E concludendo con il suo appello di aiuto, Carolina ha dichiarato:

Al momento della scomparsa aveva un collarino antiparassitario. Vi prego aiutatemi a ritrovarla. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l’ora di riabbracciarla…lei è la mia vita!

Dopo tanta paura, però, finalmente nella vita di Carolina è tornato il sereno: il piccola Zora è nuovamente fra le sue braccia.