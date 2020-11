Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle è scoppiata una accesa discussione tra Costantino Della Gherardesca e la presidentessa di giuria Carolyn Smith. La situazione ha finito per scaldarsi nel momento in cui la coreografa americana ha parlato di un filmato, dove il conduttore scherzava sulla danza, descrivendola come “vecchia e provinciale”.

Carolyn Smith: vita dedicata alla danza

Una battuta fuori luogo in grado di provocare la reazione stizzita di Carolyn Smith, la quale ha spiegato di essersi soprattutto risentita poiché viene da cinque mesi in cui la categoria versa in difficoltà economiche. Purtroppo – ha affermato – ci sono parecchie persone che credono la danza non sia un lavoro, invece gli dedicano l’intera vita. Nel frangente in cui si è sentita dare della “rinc***ta” non ci ha visto più.

Tivù del dolore

A quel punto l’astio è ulteriormente cresciuto, con Costantino che ha replicato accusando Carolyn di volerla buttare sulla tv del dolore. Non le ha lasciato modo di concludere il suo discorso poiché la ritiene una mossa meschina.

Fare tivù del dolore in uno show di intrattenimento, in prima serata, Costantino l’ha definito molto povero. Poi è partito qualche scambio in inglese, prima che la padrona di casa Milly Carlucci sospendesse tutto e riportasse la calma, invitando a proseguire il confronto una volta terminata la trasmissione.

Lite tra Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca Da “Ballando con le stelle” del 31 ottobre 2020. pic.twitter.com/ZCM431Y9ir — LALLERO (@see_lallero) October 31, 2020

Sara Di Vaira tenta di metterci una pezza

Anche Sara Di Vaira, la ballerina che fa coppia con Costantino della Gherardesca, aveva tentato di precisare che quella proferita dal compagno in pista era una battuta, senza però trovare ascolto.

Carolyn Smith e Costantino Della Gherardesca: reciproca accusa di ignoranza

Rivolgendosi al conduttore di Pechino Express, la Smith gli ha chiesto di non aprire bocca perché non è un tecnico, non è un ballerino. Dopodiché Carolyn ha deciso di arrendersi, in quanto l’ignoranza è una brutta cosa. Di rimando, Costantino ha dato alla donna dell’ignorante, poiché non aveva colto l’ironia.