Caterina Balivo, lo scatto in bikini sui social preso di mira dagli haters

L’estate 2021 è ormai alle porte e per alcuni è già tempo di vacanze. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo iniziando a godersi il primo sole immortalando i loro momenti di relax sui social. Tra questi, Caterina Balivo ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae in bikini e tramite il quale ha voluto lanciare un importante messaggio.

Caterina Balivo ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in costume da bagno ed è subito pieno di like da parte dei suoi followers. La conduttrice, infatti, ha deciso di mostrarsi senza filtri sui social e non curandosi di alcuni dei suoi difetti.

Dunque un messaggio molto importante quello che ha voluto lanciare Caterina Balivo la quale, sotto il post in questione, ha condiviso una breve didascalia:

Rotolini? Pancetta o panciona smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini!

Dopo la condivisione dello scatto, sono stati moltissimi i fan che hanno lodato la bellezza della conduttrice, così come la sua perfetta forma fisica. Tra i tanti commenti, anche quello della showgirl Samantha De Grenet che si è espressa con queste parole:

Una donna quando è bella è bella…chili, non chili, pancia o non pancia.

Caterina Balivo, l’annuncio della vaccinazione anti-Covid

In queste ultime ore Caterina Balivo ha annunciato i suoi followers di aver ricevuto il vaccino anti-Covid. La conduttrice ha mostrato tutto il suo entusiasmo sui social rivolgendosi ai suoi fan con queste parole:

Non sono mai stata così felice, paurosa (odio gli aghi), emozionata e incredula che stesse per accadere. W la ricerca e i ricercatori, w i vaccini che da sempre hanno cambiato il mondo. PS: i “no vax” sono pregati di non azzardarsi a scrivere un minimo commento, saranno debitamente bloccati.

Sin dall’inizio della pandemia Caterina Balivo aveva espresso tutta la sua paura per la situazione di emergenza. Stando alle voci in circolazione, nuovi progetti sono previsti per la conduttrice. C’è chi dice, infatti, che ben presto Caterina Balivo potrebbe tornare alla conduzione di un nuovo format televisivo.