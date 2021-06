Caterina Balivo, accusata di essersi rifatta fa un’inaspettata rivelazione sul suo corpo: “Quando metti un po’ di ciccia va anche lì”

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La conduttrice 41enne si è raccontata al settimanale ‘Gente’, in cui si è messa a nudo parlando anche dei cambiamenti del suo corpo giunti dopo la gravidanza. Ricordiamo che l’attrice ha due figli avuti dal marito Guido Maria Brera: Guido Alberto e Cora.

Il cambiamento del corpo durante la gravidanza è una delle sfide maggiori che tutte le mamme in dolce attesa devono affrontare. Ciò non ha risparmiato nemmeno Caterina Balivo che, come lei stessa ha dichiarato, dopo la gravidanza ha dovuto fare i conti con la cellulite e con qualche chilo di troppo.

Ovviamente non c’è nulla di male per i cambiamenti dovuti a uno degli eventi più belli della vita di una donna, la gravidanza. Molto spesso, però, i giudizi di alcune persone rendono difficile per una donna accettarsi e guardarsi allo specchio. Tanto che oggi si parla di mum shaming, ovvero il rivolgere giudizi negativi verso tutte quelle donne che sono in gravidanza o che hanno partorito.

Accettare il proprio corpo durante la gravidanza non è stato per niente facile neanche per Caterina Balivo. Come la stessa conduttrice ha dichiarato, ci ha messo tanto per accettarsi e prendere confidenza con il suo corpo. Tuttavia, la conduttrice è riuscita ad acquistare fiducia in sé stessa.

A riguardo, Caterina Balivo ha dichiarato al settimanale ‘Gente’:

Da tempo lotto con la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già da prima della gravidanza.

Tra i cambiamenti del suo corpo, anche il seno ha subìto delle modificazioni. Queste sono state le parole della conduttrice:

È cresciuto: mi hanno spiegato che quando metti un po’ di ciccia va anche lì. Quindi sì, è più polposo più bello e tutto naturale.

Dunque saranno amareggiati tutti coloro che l’hanno criticata e accusata di essere ricorsa alla chirurgia. Caterina Balivo si mostra fiera in tutta la sua naturalezza e da sempre si batte per abbattere tutti quei canoni di bellezza imposti dalla società.