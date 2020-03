Caterina Balivo, su Instagram una foto con gli occhi lucidi fa preoccupare i fan Caterina Balivo posta una foto su Instagram e i suoi folower si preoccupano per lei; ai più attenti non sono sfuggiti alcuni particolari insoliti e inspiegabili

Caterina Balivo è una presentatrice molto amata in Italia e anche molto seguita sui social. Ed è stata proprio la sua popolarità a crearle qualche problema, ultimamente. I suoi follower seguono assiduamente il suo profilo Instagram e una delle ultime foto postate li ha fatti preoccupare.

Caterina Balivo preoccupa i suoi fan: la conduttrice di Vieni da me ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui appare triste, con gli occhi lucidi e spenta e questo non è sfuggito a chi la segue sui social. La foto risale al 5 marzo 2020 ed è stato postato dalla presentatrice poco prima della trasmissione in diretta.

In quella foto Caterina Balivo non sembra molto allegra e, a giudicare dagli occhi lucidi e dallo sguardo spento, non sembra nemmeno molto in forma. Davanti alle telecamere la possiamo vedere sempre sorridente e grintosa ma in quella foto non c’è nulla di tutto ciò. La didascalia della foto è la seguente:

“Stiamo arrivando su @rai1official 💞 Il nostro obiettivo è quello di tenere compagnia alle tante persone e ai tanti bambini che sono a casa, come i miei, in queste giornate così difficili per tutti. Partiamo con @leogass.official poi arriveranno @mirkomatteucci e @remigimemo con suo figlio @ste.rem. A tra poco 😘 #caterinabalivo #vienidame”.

In molti le hanno scritto, preoccupandosi per lei. Ci sono commenti in cui i suoi follower le chiedono come sta. La foto è stata scattata in camerino, prima della trasmissione in diretta. Come sapete, Vieni da me, come molti altri programmi tv, vanno in onda senza pubblico per adeguarsi alle disposizioni del governo.

Nella puntata erano attesi diversi ospiti tra i quali anche Leo Gassmann, il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020, Memo Remigi e Mirko Matteucci.

Per una strana coincidenza, poco dopo, in diretta, si è terrificavo un episodio insolito. Durante il gioco telefonico che permette ai telespettatori a casa di vincere premi in gettoni d’oro, è arrivata una telefonata che ha messo in imbarazzo e ha fatto calare il gelo nello studio: la persona che aveva chiamato ha detto che la casa che la regia stava mostrando in quel momento sarebbe potuta essere di Fabrizio Frizzi, il compianto presentatore che si è spento prematuramente il 26 marzo 2018.