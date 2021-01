Caterina Balivo tremenda gaffe sui social: i fan arrabbiati per lo scivolone

Caterina Balivo non ci sta e risponde alle critiche fatte da alcuni utenti su Twitter, commettendo però uno scivolone. La conduttrice dell’ex programma Rai Viedi Da Me è pronta per buttarsi in una nuova esperienza. Infatti, sarà componente della giuria del programma firmato Milly Carlucci Il Cantante Mascherato.

Sono queste ore di nervosismo per Caterina Balivo che nelle ultime ore ha subìto numerosi attacchi sui social, più precisamente su Twitter. La conduttrice Rai, dopo aver detto addio all’amato programma Vieni Da Me è pronta per iniziare la sua nuova avventura come giurata del programma Il Cantante Mascherato.

Il polverone nel quale la conduttrice si trova da diverse ore riguarda un commento poco carino rivolto ad un utente che l’ha fortemente criticata. Infatti, il tutto è iniziato quando la Balivo ha sottolineato su Twitter la sua felicità nel ritornare su Rai 1, dove è cominciata la sua carriera televisiva nel 1999.

Ha poi sottolineato la felicità di lavorare a fianco di Milly Carlucci. Non è mancata poi la motivazione dell’abbandono del programma Vieni Da Me per lasciare spazio a nuove esperienze. Queste sono state le sue parole:

Lasciare #VieniDaMe è stata una mia scelta. Ho detto sì a #IlCantanteMascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire.

Ma alcuni utenti non hanno gradito le parole della conduttrice e alcuni di questi l’hanno immediatamente ripresa. Tra i tanti commenti ricevuti possiamo leggere:

Se il programma aveva tutto questo successo .. come mai è stato tolto? una conduttrice decide di lasciare un programma che va così bene?mica siamo così stupidi .. non mi risulta che i programmi di “successo” vengono fatti fuori dal palinsesto da un anno all’altro.

La risposta di Caterina Balivo

A questo punto non è potuta mancare la risposta di Caterina Balivo che ha scatenato non poche reazioni negative da parte del popolo del web: