Dopo la drammatica notizia della morte dell’attrice Catherine Spaak, la sorella Agnes ha voluto raccontare il suo lungo calvario.

La donna ha spiegato che lo scorso 25 luglio, l’attrice ha avuto un terzo ictus e da quel momento le sue condizioni di salute non sono mai migliorate. Durante un collegamento con il programma televisivo condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, Agnes Spaak ha rivelato:

La sorella, con gli occhi lucidi, ha voluto rassicurare i numerosi fan di Catherine e ha voluto dire loro che se n’è andata serenamente e che adesso non soffrirà più.

Già nel 2020, l’attrice era stata colpita da un’emorragia cerebrale e lei stessa lo aveva rivelato alla conduttrice Eleonora Daniele, in diretta TV.

Sei mesi fa ho avuto un emorragia celebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice. Non mi vergogno a parlarne e voglio che alle persone arrivi un messaggio. Siamo malati, non dobbiamo vergognarci. Non ho perso la mia vita, il mio coraggio, dico a tutti che si va avanti.