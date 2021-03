C’è Posta per Te, sapete quanto costa il look da capogiro di Belen Rodriguez?

Sabato 13 marzo è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te, il programma campione di ascolti del sabato sera. La puntata ha avuto inizio con l’ingresso in studio di Luciana Littizzetto che ha inviato la posta a quattro ospiti speciali. Tra i destinatari dell’invito della Littizzetto Belen Rodriguez che ha incantato tutti con il suo total pink.

Belen Rodriguez è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata di C’è Posta per Te. La showgirl argentina, ha infatti accettato l’invito di Luciana Littizzetto la quale ha inviato la posta anche a Gemma Galgani, al ballerino Andreas Muller e alla compagna Veronica Peparini. Scopo dell’invito della Littizzetto è stato quello di cercare dai quattro ospiti consigli per trovare un fidanzato bello e giovane.

Ebbene, sin dal suo ingresso in studio, Belen Rodriguez ha fatto subito parlare di sé per il suo outfit interamente rosa. Il vestito indossato dalla showgirl argentina non ha fatto passare inosservato ai telespettatori del programma un dettaglio. Infatti, come anche notato dalla stessa Littizzetto l’outfit della showgirl argentina le ha messo in risalto i capezzoli, in quanto indossato senza reggiseno.

La spiegazione a questa scelta è stata data dalla stessa Belen, che ha dichiarato:

Ma sai che ero troppo casta? Ho provato a mettere i copricapezzoli, ma si vedevano lo stesso, quindi ho tolto il reggiseno.

C’è Posta per Te, quanto costa il vestito indossato da Belen Rodriguez?

Non tutti sanno che l’abito scelto da Belen Rodriguez per l’ultima puntata di C’è Posta per Te è un modello firmato N.21, uno dei brand argentini preferiti dalla showgirl. Il vestito ha le maniche lunghe leggermente a sbuffo e una gonna lunga morbida fino alla caviglia.

Ma conoscete il prezzo del modello dell’abito di Belen? Sul sito della casa di moda è possibile acquistarlo a 1.200 euro. Tuttavia, essendo ancora questo un periodo di saldi, è possibile trovarlo ad una cifra scontata. A completare l’outfit Belen ha optato per dei sandali neri a spillo firmati Alevì Milano. Il loro prezzo? 780 euro. Dunque Belen ha confermato anche una volta di essere un’icona di stile.