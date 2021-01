Cecilia Capriotti a Maria Teresa Ruta: “Sei stata derisa da tutti qui”

Cecilia Capriotti non le manda a dire a Maria Teresa Ruta in una conversazione

Cecilia Capriotti in vena di confidenze con Maria Teresa Ruta. Il Grande Fratello Vip 5 è diventato anche e soprattutto una guerra di nervi.

Cecilia Capriotti graffiante nella Casa del GF Vip

La sensazione è che la vittoria finale arriderà al concorrente maggiormente in grado di conservare la lucidità, nonostante gli inquilini stiano da mesi dentro la Casa di Cinecittà. E occhio alle mine vaganti, alle new entry, perché potrebbero stravolgere sensibilmente gli equilibri del gioco.

Perché Maria Teresa Ruta si è messa in disparte

Dopo il litigio scoppiato in seguito alla questione delle nomination, Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta hanno ripreso a dialogare, stemperando la tensione. Durante l’ultima chiacchierata l’attrice ha rivelato alla co-inquilina di aver scoperto solamente ora determinate dinamiche maturate all’interno del programma, non così piacevoli.

La crisi della Ruta non è certamente passata inosservata tra gli inquilini, che hanno provato a risollevarle lo spirito. Quindi, Cecilia Capriotti ha domandato alla presentatrice per quale motivo abbia preferito allontanarsi dal resto del gruppo e la mamma di Guenda Goria ha spiegato di aver desiderato prendere le distanze da Tommaso Zorzi, mettersi in disparte, non disturbare, perché quando lui la guarda le sale il magone. Non riesce a non parlare. Riesce a leggerle dentro, malgrado parlino veramente poco.

Mancanze di rispetto

Cecilia Capriotti ha detto a Maria Teresa di aver sempre pensato che i partecipanti le rivolgessero un certo rispetto, in quanto è la più grande, è una mamma, ma Zorzi le ha raccontato come in realtà lei abbia dovuto sopportare parecchio. Le ha parlato delle derisioni, del non capirla, delle prese in giro se indossava una gonna che poteva far ridere o se si fermava a cantare.

Cecilia Capriotti non ne aveva idea

Talvolta non aveva nemmeno il posto a tavola: chiedevano se ci fosse lei e, anziché spostarsi, si sedevano, e Maria Teresa non diceva nulla. Un insieme di fattori l’hanno spinta ad una reazione eccessiva. Ma lei – ha concluso la Capriotti – non ne aveva idea. Visibilmente rassegnata e ormai assuefatta dai mesi di permanenza al GF, la Ruta ha confermato la versione di Zorzi ed evidenziato il suo non essere stratega.