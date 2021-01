Cecilia Capriotti in lacrime al GF Vip per la figlia: “Non torna più però manca poco”

Cecilia Capriotti non riesce a trattenere le lacrime ripensando a sua figlia

Cecilia Capriotti si scioglie in lacrime al Grande Fratello Vip 5, leggendo le lettere che la figlia di Dayane Mello, Sofia (avuta dalla storia con il modello ed ex gieffino Stefano Sala), le ha scritto. I messaggi della piccola hanno ulteriormente scosso l’attrice, che non sta già passando un periodo semplice da questo punto di vista.

Cecilia Capriotti: nostalgia per la figlia

Difatti, aveva già espresso qualche ore prima quanto gli mancasse la sua bambina. Sentire parole così dolci ha ulteriormente creato in lei un forte turbamento: desidererebbe tanto rivederla al più presto, tuttavia è allo stesso tempo consapevole di come l’esperienza nel programma la stia affrontando pure per lei.

Momenti d’intimità

All’interno della Casa Dayane Mello ha passato dei momenti d’intimità in compagnia di Cecilia Capriotti, a cui ha permesso di leggere qualcuna delle lettere scritte per lei dalla figlia Sofia. Nel farlo, Cecilia si è commossa, ripensando a sua figlia, Maria Isabelle Mobilia, da cui sarebbe da settimane lontana. È un’età che non torna più – ha affermato, trattenendo a stento le lacrime – però manca poco.

Conversando con la co-inquilina a proposito della maternità, la Capriotti ha pure augurato alla modella brasiliana di avere un giorno un altro bambino e di incontrare un compagno alla propria altezza. Tante persone – ha dichiarato – non vogliono nemmeno capirla. Qui in pochi sanno ascoltare, ad avviso dell’artista, rispecchiatasi nel carattere forte dell’amica.

La triste confessione a Mario Ermito

Durante le ultime ore trascorse al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha confidato a Mario Ermito un buio episodio della sua adolescenza, vale a dire quando tentò il gesto estremo a 16 anni.

Cecilia Capriotti inneggia Dayane Mello: è lei una delle maggiori candidate alla vittoria

La sudamericana ha vissuto un’infanzia complicata, segnata da problemi economici e dagli abusi. Le travagliate vicende hanno colpito pubblico e telespettatori. La sensazione comune è che sia una delle papabili vincitrici: la spunterà?