Cecilia Rodriguez, ennesimo furto: “Sto andando a rifare i documenti”

In questi ultimi giorni il nome di Cecilia Rodriguez è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. La sorella di Belen Rodriguez ha confessato sulla sua pagina social di aver subìto un furto. Scopriamo insieme tutti i dettagli della brutta disavventura di cui l’influencer e modella argentina si è resa protagonista.

Non è stato di certo un bel rientro quello che Cecilia Rodriguez ha vissuto dopo la Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer ha svelato di essere stata costretta a dover rifare i suoi documenti a causa di un furto che ha subìto da parte di un gruppo di malviventi.

Questo è quanto scritto sui social dalla sorella di Belen Rodriguez:

Da piazza San Marco a Venezia a piazza Duomo è un attimo. Non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa mi avevano rubato i documenti e ora sto andando a rifarli altrimenti non potrò più viaggiare e non mi sembra il caso, adesso che si può.

In seguito, l’influencer ha deciso di rassicurare tutti coloro che hanno mostrato tutta la loro preoccupazione per la situazione. Queste sono state le sue parole della compagna di Ignazio Moser:

Comunque tutto ok, sono viva, vivissima, il fatto è che è una giornata impegnativa.

Cecilia Rodriguez e l’amore con Ignazio Moser

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sono infatti più complici e innamorati che mai e non vedono l’ora di mettere su famiglia. Di recente hanno rivelato di aver comprato una casa tutta loro dove poter realizzare questo grande sogno.

Nonostante le dichiarazioni rilasciate al momento nessun bebè in arrivo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità nella vita di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser. Ne staremo a vedere delle belle.