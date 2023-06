Chanel Totti a Los Angeles con un trolley da oltre 2000 euro: i dettagli

Chanel Totti è volata nella città di Los Angeles insieme a suo fratello Cristian Totti, suo padre Francesco Totti e la compagna di quest’ultimo Noemi Bocchi. In occasione del lungo viaggio, la 16enne ha deciso di partire con un trolley dal valore di oltre 2000 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chanel Totti è una delle adolescenti più amate e popolari del web. Nonostante ha solo 16 anni, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è sempre al centro di numerose chiacchiere. Di recente, la ragazza è finita di nuovo nel bel mezzo della cronaca rosa e questa volta, a renderla protagonista di un gossip, è stata una foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram.

In occasione dei primi giorni d’estate, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi qualche giorno di relax e hanno deciso di volare a Los Angels. Tuttavia non sono da soli. Infatti, a fargli compagnia ci sono anche i figli del calciatore Cristian Totti e Chanel Totti. Quest’ultima si è mostrata in aeroporto con un trolley dal valore di ben 2800 euro. Si tratta della valigia firmata dalla casa di moda Louis Vuitton.

Chanel Totti in vacanza con Francesco Totti e Noemi Bocchi

Con l’arrivo dell’estate, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di organizzare una vacanza di famiglia. Chanel Totti, la quale è sempre molto attiva sui social, sta documentato il viaggio attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Una volta giunti a Los Angeles, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono subito recati presso il ristorante dell’amico Alessandro Del Piero. Probabilmente, questa vacanza sarà l’occasione buona per Chanel di conoscere la fidanzata di suo padre, nonostante la 16enne ha un legame speciale con mamma Ilary Blasi.