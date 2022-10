Chanel Totti compie 15 anni: il costosissimo regalo di papà Totti

Lo scorso maggio Chanel Totti ha compiuto 15 anni. Alla luce di questo, papà Totti ha deciso di farle un super regalo. Nel corso delle ultime ore l’adolescente è stata immortalata a bordo della sua nuovissima minicar personalizzata. L’auto le servirà anche per poter raggiungere spesso suo padre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nonostante siano passati alcuni mesi dall’inaspettato annuncio, continua a far rumore sul web la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’addio più clamoroso dell’estate 2022 si arricchisce sempre più di dettagli, soprattutto a seguito delle numerose indiscrezioni secondo cui l’ex capitano della Roma si sarebbe trasferito nello stesso quartiere della sua nuova fidanzata Noemi Bocchi.

Ormai, la coppia non vuole più nascondersi dalle telecamere. L’ex calciatore è stato più volte paparazzato in dolce compagnia della sua nuova compagna e non sono mancati sul web i riferimenti al suo trasloco verso Roma Nord. Infatti Totti avrebbe preso in affitto un grande appartamento per stare vicino alla sua dolce metà.

Il quartiere in cui vive Noemi Bocchi è situato in tutt’altra parte della città rispetto alla mega villa all’Eur dove Chanel insieme ai suoi fratelli e mamma Ilary Blasi continuerà a vivere. In ogni modo, per rendere più facili i loro incontri, Francesco Totti ha pensato di regalare una minicar personalizzata a sua figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Minicar Eur (@minicar_eur)

Chanel Totti immortalata a bordo della sua nuova minicar

A darne l’annuncio è stata la pagina della concessionaria. Qui l’adolescente si è recata per ritirare il suo costosissimo regalo. Sul profilo ufficiale Instagram della concessionaria in questione sono apparse una serie di foto che ritraggono la 15enne a bordo della sua auto. Chanel sembra essere davvero entusiasta del gesto inaspettato di papà Totti il quale non ha badato a spese.