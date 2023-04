Chanel Totti e la dolce dedica a mamma Ilary per il suo compleanno: le sue parole

In occasione del 42esimo compleanno di Ilary Blasi, Chanel Totti ha deciso di scrivere una dolce dedica social alla sua mamma. La secondogenita della conduttrice dell’Isola dei Famosi e di Francesco Totti ha condiviso sulla sua pagina Instagram due scatti che la ritraggono insieme a sua mamma. Ad accompagnare le immagini in questione una dolce e commovente dedica.

Ilary Blasi ha compiuto 42 anni. In occasione del suo giorno speciale Chanel Totti ha scritto per sua mamma una dolce dedica social che non è passata inosservata e che in queste ore sta facendo il giro del web. Come già anticipato, la figlia di Ilary e Francesco ha pubblicato due foto che la ritraggono insieme alla madre.

Nel primo scatto si osserva Chanel, ancora molto piccola, intenta a giocare in spiaggia insieme alla conduttrice. La seconda foto, invece, è più recente e ritrae mamma e figlia in un selfie scattato proprio da Chanel. Alle immagini in questione la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha accompagnato una dolce dedica. Queste sono state le sue parole:

Auguri. Non cambiare mai.

Ilary Blasi, primo compleanno insieme a Bastian: ecco come ha festeggiato la conduttrice

Primo compleanno di Ilary Blasi insieme al compagno Bastian. Per la speciale occasione l’imprenditore tedesco ha deciso di organizzare una speciale sorpresa alla sua fidanzata. Nel dettaglio, la coppia ha trascorso una serata tra cena a lume di candela e spa in un hotel di lusso in Marocco.

Ilary Blasi ha deciso di condividere le foto della serata trascorsa insieme a Bastian sulla sua pagina Instagram. Dagli scatti è possibile notare che la location è stata allestita solo per la coppia. Anche Bastian ha poi condiviso uno scatto che lo ritrae insieme alla conduttrice alla quale ha dedicato queste parole: