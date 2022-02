Riccardo Rosi della pubblicità del tonno Rio Mare, scopriamo insieme come è cambiato il suo aspetto negli anni

Chi di voi si ricorda del modello della pubblicità di Rio Mare? Nell’anno 2004 si diffuse lo spot nei vari canali televisivi che fece impazzire migliaia di ragazze. Protagonista della campagna pubblicitaria era Riccardo Rosi, ad oggi un modello e conduttore. Scopriamo insieme che fine ha fatto il ragazzo e come è cambiato il suo aspetto nel corso del tempo.

Voulez vous paté avec moi?



Ma sapete che fine ha fatto il ragazzo che ha fatto impazzire migliaia di ragazze grazie alla campagna pubblicitaria? A rintracciare il modello dopo ben 15 anni è stata una pagina Facebook la quale si chiama “La Mia Omoironia”. Stando alle sue foto sembra che il diretto interessato non sia cambiato poi così tanto nel corso del tempo.

Ad oggi Riccardo Rosi ha 35 e svolge la professione di modello e condutture. Nonostante siano trascorsi ben 15 anni dal debutto del celebe spot, ancora oggi la caratteristica che lo contraddistingue è il suo incredibile fascino. Il modello è sempre molto attivo sui social tramite cui piace condividere i suoi affari di lavoro, impegnato tra shooting e sfilate.

Nella campagna pubblicitaria del tonno Rio Mare, Riccardo Rosi appariva con il suo sguardo innocente, gli occhi marroni e un sorriso ammaliante. Si tratta di caratteristiche grazie alle quali il modello ha conquistato l’ammirazione di migliaia di ragazze. Ad oggi il 35enne è single condivide la casa con un boxer con cui ha un legame speciale.