Che fine hanno fatto le space girl Ricordate le Space Girls? Ecco cosa fanno oggi e come sono diventate

Uno dei gruppi più famosi degli anni 90 che avrai sentito almeno una volta nella tua vita, sono sicuramente le Spice Girls. Pop-band idolo di ragazzini e ragazzine, i cui membri erano: Mel B, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Emma Bunton e Mel C. Protagonista indiscusso della loro carriera musicale è il brano Wannabe, lanciato nel 1996.

Dopo lo scioglimento della band però, che fine hanno fatto le cinque bellissime cantanti?

Mel B, o Melanie Brown, ha tentato di forgiare una propria carriera da cantante solista. Nel 1998 viene pubblicato il suo singolo “I want you back”, unico verso successo. Nel 2005 cerca di rilanciare la sua carriera ma senza riuscirci. Negli ultimi anni 2013, 2014, e 2015, ha fatto parte della giura del noto programma televisivo America’sn Got Talent, e nel 2014 ha anche fatto parte della giuria di X factor in Inghilterra, altro programma televisivo dedicato ai talenti canori. Nel corso della sua vita ha avuto tre relazioni importanti, e da ognuna di loro ha avuto una figlia.

Geri Halliwell, o Geraldine Estelle Halliwell, dopo lo scioglimento della band, anch’essa tenta di forgiare una propria carriera da solista. Pubblica molti album, ma il suo successo indiscusso è sicuramente “it’s raining man”. Parlando invece della sfera privata, sappiamo che nel 2006 ha avuto una figlia da un noto sceneggiatore, ma nel 2015 sposa il direttore sportivo del team di Formula 1 Red Bull Racing. Da quest’ultimo ha un figlio.

Mel C, o Melanie Jayne Chisholm, è stata la più fortunata in termini di successo musicale da solista. Nella sua carriera troviamo innumerevoli successi come “When you’re gone“. Si è guadagnata ben tre World Music Awards, cinque Brit Awards, tre MTV Europe Music Awards, e dieci premi ASCAP.

Non lascia trapelare molto sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha una figlia da un noto agente immobiliare, e che nel 2012 dopo ben 10 anni insieme, hanno deciso di interrompere la loro relazione.

Emma Bunton, nota come baby spice per il suo viso angelico, ha avuto successo non solo come cantante, ma anche come presentatrice e conduttrice radiofonica. Il singolo più conosciuto è “A girl like me“. Nel 2008 ha preso parte a X factor come membro della giuria. Nel 2010 invece ha condotto il talent show “Don’t stop believing”.

Inoltre dal 2009 ha un suo personale spazio radiofonico su Heart FM. Ha una relazione stabile col cantante Jade Jones, dal quale ha avuto due figli.

Victoria Caroline Adams, ormai famosa sotto il nome di Victoria Beckham, è la moglie del noto calciatore di calcio. Ha accantonato la sua carriera musicale per inseguire un altra passione. Lanciatasi nel mondo della moda e dello stilismo, ha avuto un grande successo dopo aver disegnato l’abito da sposa di Eva Longoria. La sua vita privata è ben nota a tutti. Dal suo matrimonio con David Beckham ha avuto quattro figli.