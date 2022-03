Nel corso degli utlimi giorni in cui la figura di Putin è finita al centro delle cronache mondiali, si sono diffuse alcune notizie circa la sua vita privata. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Alina Kabaeva sarebbe la compagna del presidente della Russia. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Chi è Alina Kabeava? Stando a quanto raccontano i beninformati, la donna in questione sarebbe la compagna di Putin con la quale quest’ultimo ha avuto quattro figli. La diretta interessata è nata a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan nell’anno 1983. La maggior parte delle persone la conosce per essere la figlia di un famoso calciatore sovietico.

La donna è una campionessa mondiale di ginnastica artistica per ben due volte. Ha iniziato a praticare questo sport all’età di soli 6 anni e, nonostante le sue insegnanti l’avevano considerata troppo grassa per proseguire, lei non si è arresa. Ad oggi è anche vincitrice di un oro olimpico e un bronzo alle olimpiadi di Sidney nell’anno 2000.

Oltre all’attività agonistica, Alina ha preso parte anche al mondo della modo in cui ha lavorato come modella, testimonial di brand ed è apparsa anche in numerosi programmi televisivi. Ma quando è iniziata la relazione con Putin? Stando ad alcune voci, la donna sarebbe stata l’amante del presidente in quanto la loro storia d’amore sarebbe iniziata otto anni prima del divorzio di quest’ultimo con Ljudmilla Aleksandrovna.

Sulla relazione tra la modella e Putin non sono giunte mai conferme poichè il presidente ha sempre preferito mantere il massimo riserbo. Adirittura si vocifera che dietro la loro storia d’amore ci sia un matrimonio segreto celebrato con rito ortodosso.

Per quanto riguarda i figli, Alina Kabaeva ne ha 4: il primogenito di 13 anni, una bambina di 10 e due gemelli. Stando ad alcune voci, il padre di tutti i 4 bambini che sono nati in Svizzera, sarebbe proprio Putin. Tuttavia, è proprio in Svizzera che il presidente della Russia avrebbe nascosto la sua famiglia in vista della guerra.