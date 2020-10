Tina Cipollari è un personaggio della televisione italiana molto conosciuto ed affermato. Si tratta di un’opinionista di grande fama e notorietà, che molti seguono. Vediamo chi è suo fratello, Giuliano Cipollari, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Giuliano Cipollari

Giuliano Cipollari è nato nel 1954 a Viterbo ed ha, attualmente, 66 anni. Si tratta di una personalità molto riservata, a differenza delle sue due sorelle, Tina Cipollari e Annarita Cipollari. Una è una famosa opinionista, mentre l’altra sembra avere lo stesso caratterino della sorella e dei profili social accessibili a tutti.

https://www.instagram.com/p/CFrkq0uH_9_/?utm_source=ig_web_copy_link

Non vale lo stesso per il fratello, il quale pare non voler essere messo in alcun modo sotto i riflettori. Nonostante questo, l’uomo è apparso comunque in televisione, facendo il suo debutto per la prima volta. Il dove può sembrare abbastanza scontato: nel salotto di Uomini e Donne.

Via: LE NOTIZIE DEL GIORNO

Si può dire che questo sia territorio appartenente proprio alla sua famosa sorella Tina Cipollari, la quale è nata come personaggio televisivo proprio all’interno del noto dating show. L’uomo è stato proprio qui complice di sua donna in uno scherzo architettato per la concorrente Angela Di Iorio.

Giuliano Cipollari si è finto un corteggiatore della donna, scendendo in trasmissione. Proprio qui, interpretando l’attore principale di questo scherzo, il fratello dell’opinionista ha incassato non pochi consensi da parte del pubblico e del parterre femminile. Insomma, un debutto molto sentito e apprezzato.

Vita privata

Parlare di vita privata avendo come soggetto Giuliano Cipollari non è semplice. Infatti, nonostante la sua apparizione pubblica, l’uomo rimane di base molto riservato. Stando a quanto dichiarato in trasmissione, sembra proprio che sia single e che non abbia figli. Sta di fatto, però, che ciò che è successo in studio era tutta una finzione, quindi potrebbe essere parte del gioco.

https://www.instagram.com/p/CAAaGG2ndSJ/?utm_source=ig_web_copy_link

La cosa certa è che, nonostante questo, il suo affetto principale rimane per sua sorella, di 11 anni più piccola, con la quale ha un ottimo rapporto. Inoltre, sappiamo anche che stravede per i nipoti, figli di Tina Cipollari e Kikò Nalli: Mattias Nalli, Francesco Nalli e Gianluca Nalli.