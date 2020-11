La fama è un qualcosa che sicuramente si controlla solo in parte. Lo sapeva bene Gigi Proietti e tutta la sua famiglia, che si sono adattati a vivere in questo mondo. Ecco allora chi è sua figlia, Susanna Proietti, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla donna.

Biografia di Susanna Proietti

Susanna Proietti è nata nel 1978 a Roma ed ha, attualmente, 42 anni. Si tratta di una delle due figlie nate dall’amore tra Gigi Proietti e Sagitta Alter. La donna, infatti, ha una sorella di nome Carlotta Proietti e che, di professione, fa l’attrice.

Le due sorelle si possono decisamente definire delle figlie d’arte, ma in modo completamente differente l’una dall’altra. Chi conosce un po’ la famiglia saprà di certo che tra le due Susanna Proietti è sicuramente la più riservata. Della donna non ci sono profili social, ma vediamo bene che è molto attenta a non dare nell’occhio. Sua sorella, invece, ha un carattere molto più aperto.

Carriera

Nonostante preservi la sua privacy, anche Susanna Proietti ha deciso di seguire una strada nel mondo dello spettacolo come il suo più famoso padre. Inizialmente non è stata facile la scelta di entrare ad essere parte integrante di questo universo. Infatti, la donna è sempre cresciuta sotto i riflettori del padre, arrivando spesso a sentirsi in difficoltà nel rimanere riservata.

Nonostante questo, vediamo che attualmente la donna è una costumista è una scenografa molto conosciuta ed affermata nel settore. Inoltre, stando a quanto ricavato da alcune fonti, sappiamo che la donna fa parte della produzione Tre Tredici Trentatré fondata da sui padre Gigi Proietti.

Vita privata

Informazioni appartenenti alla vita privata dello spettacolo non si hanno precisamente. Infatti, non si sa se la donna sia o non sia sposata, se abbia o non abbia figli. Quello che si sa è che nella vita ha sempre avuto un rapporto molto bello con la sua famiglia. Non di rado capita di vedere in giro per il web foto di lei insieme a suo padre, sua madre Sagitta Alter e sua sorella Carlotta Proietti.