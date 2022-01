Chiara Ferragni fa riemergere il tradizionale vestire dell'America Latina, ecco il look con il cardigan etnico

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. Amante di abiti e oggetti di lusso, la celebre imprenditrice sa bene come lasciare tutti i suoi fan senza parole con i suoi look mozzafiato. Di recente, ha indossato un cardigan etnico tipico del vestire dell’America Latina.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La nota influencer non rinuncia mai ai suoi accessori e vestiti super lussuosi. Infatti, la celebre imprenditrice digitale ama sfoggiare ogni giorno i suoi look sui social lanciando sempre novità. L’ultima è quella relativa al cardigan etnico lungo facendo riemergere il tradizionale vestire dell’America Latina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quest’anno, un capo che di sicuro non può mancare nel guardaroba di una di una vera fashion blogger è il cardigan etnico. Ne esistono di ogni tipo: da quello griffato a quello low cost, colorato o in stile animalier, lungo o corto e di recente è spopolato anche quello con le frange.

Una delle prime a riportare lo stile etnico nel campo della moda è stata Chiara Ferragni. La regina delle influencer si è mostrata sui social in un’equilibrata fusione di informalità, comfort e una miriadi di elementi distintivi.

Il cardigan sfoggiato dall’imprenditrice digitale è firmato dalla casa di moda Alanui ed è caratterizzato da lana multicolore. Il capo in questione è un mix di colori: sabbia, terra bruciata, nero carbone e rosso vino, con la cintura in vita, le frange, gli alpaca e le palme disegnate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La moglie di Fedez ha abbinato il tutto ad un pantalone stretto in vinile e l’immancabile borsa di Hermès. Tuttavia, la Ferragni non è l’unica ad aver indossato la novità. Infatti, anche Elisabetta Gregoraci e Alice Campello di recente si sono mostrate sui social in stile etnico.