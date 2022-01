Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Fedez che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Negli ultimi giorni, il celebre rapper milanese è sparito dai social e sui social si vocifera una presunta crisi tra egli e Chiara Ferragni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Che cosa sta accadendo tra Fedez e Chiara Ferragni? Il noto rapper milanese è sempre attivo su Instagram tramite cui piace condividere con tutti i suoi fan i momenti più divertenti della sua famiglia. Tuttavia, è da un po’ che il cantante non si mostra più sui social. Ecco tutti i dettagli.

Durante l’ultima settimana ad attirare l’attenzione nel mondo del gossip è stato Fedez il quale si è ritrovato nel mirino di numerose chiacchere. Questa volta, a far finire il cantante al centro della cronaca rosa sono state alcune indiscrezioni circa una presunta crisi con l’influencer che si fanno sempre più insistenti sul web.

Il rapper ha smesso di fare storie sul suo profilo Instagram e i fan si stanno chiedendo se questo potrebbe essere dato da alcune difficoltà che stanno insorgendo nella sua vita sentimentale. Attualmente il diretto interessato non si è espresso in merito alla vicenda, ne tanto meno Chiara Ferragni, da entrambi non è arrivata nessuna conferma o smentita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fedez, però, dopo essere sparito dai social per un po’ è tornato a postare. Un una story ha taggato Chiara Ferragni come per voler smentire le voci sulla loro crisi.

Fedez e Chiara Ferragni: la lite sulle yacht

Tuttavia, non è la prima volta che tra i Ferragnez si vocifera una presunta crisi. Già nel corso dell’estate 2021 circolavano voci in merito alla loro relazione a seguito di una brutta litigata immortala da alcuni paparazzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I due erano su uno yacht quando è scoppiata la lite furibonda. Poco dopo l’accaduto è stato lo stesse Fedez a spiegare che cosa fosse successo con queste parole: