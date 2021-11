Chiara Ferragni vola a Berlino per gli GQ Awards, ecco il look sfoggiata dalla celebre influencer

Nel corso degli ultimi giorni Chiara Ferragni ha ricevuto un importante titolo. La rivista GQ Germany ha nominato l’influencer “Woman of the year”. In occasione di un evento così speciale, la celebre imprenditrice digitale ha deciso di indossare un look che ha fatto rimanere il mondo del web senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Con i suoi lussuosi ed a volte insoliti outfit, la celebre influencer finisce sempre al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato il look sfoggiato a Berlino, in occasione della sua premiazione ai GQ Awards. Ecco i dettagli.

Di recente Chiara Ferragni è volata da Milano e Berlino per partecipare alla sua premiazione di “Donna dell’anno” ed ha lasciato tutto il pubblico senza fiato. Per quanto riguarda il viaggio in aereo, la celebre imprenditrice digitale ha optato per un outfit comodo: una tuta a righe bianche e rosa caratterizzata da degli smiles.

Nonostante la semplicità del suo abbigliamento, all’influencer non possono mai mancare gli accessori di lusso. Tra questi troviamo il cappello di Chanel, le scarpe di Gucci, la borsa di Hermés e le valigie di Luosi Vuitton personalizzate.

Invece, per quanto riguarda i GQ Awards, per ricevere il premio di “Donna dell’anno”, la moglie di Fedez ha preferito indossare qualcosa di più strabiliante e unico. Si tratta di un look firmato Schiaparelli caratterizzato da un pantalone nero oversize e un top scultura oro con forma del seno in risalto e ciondolo con lucchetto.

Chiara Ferragni: i sandali con le dita del piede disegnate

Tuttavia un dettaglio non è di certo passato in osservato agli occhi del pubblico. Stiamo parlando dello scarpe indossate dall’influencer e sempre appartenenti alla stessa casa di moda. Infatti per completare il tutto la donna ha sfoggiato un paio di sandali la cui parte anteriore raffigura le dita del piede, realizzate in oro e unghie argento.