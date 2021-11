Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni si è trova in Puglia per presentare la sua nuova linea beauty. Senza alcuna ombra di dubbio, quando l’influencer più famosa al mondo parte per un viaggio, anche se di breve durata, seleziona gli alloggi più prestigiosi. Nella regione italiana la donna ha soggiornato a Borgo Egnazia. Ma quanto costa una notte qui? Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni è sempre in giro per il mondo. Attualmente la celebre influencer si trova in Puglia per presentare la sua nuova linea di make up. Per il suo soggiorno la moglie di Fedez ha scelto un resort da sogno, Si tratta di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano. in provincia di Brindisi, che di recente è rientrata nella categoria dei Top Italy Luxury 2022.

Borgo Ignazia non è solo un semplice hotel ma un vero e proprio resort da sogno: un insieme di masserie , centri benessere, spa e ristoranti. Tra questi ultimi due troviamo Il “Due Camini” il quale è stato premiato al terzo posto dei 50 Top Italy Luxury 2022.

Le origini del resort in questione risalgono al 1996 quando la famiglia Melpignano trasformò la propria abitazione in un luogo di ospitalità di lusso. Soggiornare a Borgo Egnazia significa vivere a pieno la tipica atmosfera pugliese. Tuttavia la domanda che tutti si pongono è: quanto costa una notte?

Borgo Egnazia Resort comprende tante tipologie di alloggio ognuna delle quali è curata in ogni minimo dettaglio. Il turista che soggiornerà nel resort da sogno avrà svariate opzioni: si può decidere di prenotare una camera, un intero appartamento o addirittura una villa con piscina ad uso personale.

Per quanto riguarda i costi, questi ultimi possono variare dai 800 fino ad oltre 2500 euro per una notte. Attualmente non siamo a conoscenza del tipo di alloggio che ha scelto la moglie di Fedez ma possiamo fare un ipotesi. Considerando che l’influencer ha portato in Puglia tutta la sua crew con sé probabilmente il costo del viaggio non sarà costato meno di 6000 euro.