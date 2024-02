Chiara Ferragni assente dalle sfilate di Milano: i motivi che hanno portato a questa decisione

Siamo entrati ufficialmente nei giorni dedicati alla moda, con sfilate in importanti città come Parigi e Milano. La Fashion Week di Milano è iniziata già da quale giorno, e sono molti i volti noti che partecipano ai diversi eventi. Ma ciò che fa scalpore, non sono le presenze, ma le grandi assenze. Infatti sembra che Chiara Ferragni, non parteciperà a nessuna delle sfilate in programma a Milano. I motivi che hanno portato a questa decisione sono diversi, ed intanto l’imprenditrice e influencer pratica pilates in casa.

Chiara Ferragni assente dalle sfilate di Milano

Ormai da diverso tempo si parla di Chiara Ferragni, giovane imprenditrice ed influencer italiana e negli ultimi mesi i gossip legati alla giovane non sono positivi. La tempesta che sta travolgendo la giovane ha inizio con le pesanti accuse di truffa aggravata a suo carico e continua con vicende coniugali. Nelle ultime settimane sono molte le voci che circolano intorno all’influencer.

Molti i gossip e le ipotesi che riguardano una rottura con Fedez che sembrano aver trovato un riscontro. I problemi di Chiara Ferragni non sono solo di cuore ma anche legali, vista la recente perquisizione all’interno delle sue aziende. Forse, proprio per tutti questi motivi, Chiara Ferragni sarebbe assente dalle sfilate che si stanno tenendo in questi giorni a Milano. Intanto la giovane pratica pilates in casa, disciplina che da sempre la appassiona.

Chiara Ferragni

Nonostante i rumors su una sua possibile presenza alla settimana della moda più attesa dell’anno, sembra che la giovane preferisca trascorrere il suo tempo in famiglia. Anche se, come si nota dalle foto e dalle stories Instagram, è assente quasi del tutto il marito Fedez. Il cantante intanto avrebbe di recente trascorso una giornata con Donatella Versace.

Chiara Ferragni fa pilates

La stilista sfilerà venerdì e in molti si chiedono se Chiara parteciperà almeno a questo evento, vista la sua amicizia di vecchia data con Donatella. Intanto anche la sorella dell’influencer, Valentina Ferragni, è stata ospite di Fendi. Quindi sembra che l’unica a mancare a tutti gli eventi delle sfilate di Milano sia solo l’imprenditrice digitale.