Dopo le vacanze estive trascorse in Sardegna, Chiara Ferragni sta trascorrendo gli ultimi giorni dell’estate nello splendido Golfo di Napoli insieme a tutta la sua famiglia. Non passano inosservati gli splendidi look sfoggiati dall’imprenditrice digitale, probabilmente le prossime tendenze. Tra questi, ha fatto molto discutere il completo di seta griffato indossato dalla moglie di Fedez, molto simile ad un pigiama.

Da sempre ormai Chiara Ferragni si presenta come una vera e propria icona di stile. In questi giorni l’imprenditrice digitale si trova a Capri insieme a tutta la sua famiglia. Quello che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers sono i look che la fashion blogger indossa.

Per un pranzo nella splendida Capri, infatti, Chiara Ferragni ha deciso di indossare uno splendido completo di seta griffato, molto simile ad un pigiama. Più precisamente, il completo è costituito da una camicia e da shorts di colore azzurro, dettaglio che lo rende molto simile ad un pigiama.

L’imprenditrice digitale è capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Dopo la condivisione degli scatti che la ritraggono con il completo azzurro, molti si sono interrogati riguardo il fatto se tale outfit fosse un vero pigiama. Non sono mancati i complimenti da parte di coloro che l’hanno ringraziata per aver lanciato la nuova moda di uscire in pigiama.

In dettaglio, il completo formato da camicia e pantaloncini sfoggiato a Capri dalla moglie di Fedez porta la firma di Louis Vuitton. Sul sito del noto brand questo completo viene descritto come ‘pyjama-style shaped’, un completo in vero e proprio stile pigiama.

Ma Chiara Ferragni non è di certo il primo personaggio a mostrarsi con un outfit stile pigiama. Ricordiamo, infatti, che anche altre celebrità sono ricorse per le loro uscite ad outfit del genere. Tra queste possiamo citare senza dubbio Jodie Foster che alla cerimonia dei Golden Globe è apparsa, collegata da casa, con un bellissimo pigiama firmato Prada.