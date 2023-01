Chiara Ferragni, la confessione spiazza tutti: “Devo allontanarmi per un po’ dai social”

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La fashion blogger più amata ha rilasciato alcune dichiarazione che ha lasciato letteralmente tutti i suoi fan senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutti ormai considerano Chiara Ferragni come la regina dei social. Tutti coloro che la seguono non possono fare a meno di notare che la fashion blogger è solita condividere momenti non solo della sua vita ma anche privata. In questi giorni l’imprenditrice digitale ha confessato che, a causa dei molti impegni lavorativi, dovrà allontanarsi per un po’ dai social.

Questo è quanto dichiarato dall’influencer a riguardo:

Scusate ma questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui anche Sanremo, aiuto, quindi magari sarò un pochino meno su Instagram, cerco di tenervi aggiornati però sarà un mese super intenso e non vedo l’ora.

E, continuando, l’imprenditrice digitale ha affermato:

Sono gasata, speriamo di avere questo mood anche per Sanremo ed è bello essere tornati a lavoro, essere tornati in ufficio e riprendere in mano tutto. E vi voglio bene e grazie di seguirmi sempre e di supportarmi e per tutto l’amore che mi fate sentire sempre.

Tutti non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli riguardo la partecipazione di Chiara Ferragni nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Come se la caverà l’imprenditrice digitale sul palco più famoso d’Italia? Non ci resta che scoprirlo.

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale è in dolce attesa? La verità di Fedez

Nel corso degli ultimi giorni sono numerosi le voci riguardo la presunta gravidanza di Chiara Ferragni. Stando al gossip, infatti, l’imprenditrice digitale e suo marito Fedez aspetterebbero il terzo bebè.

In seguito all’insistenza del gossip in questione, Fedez è stato costretto ad intervenire smentendo la notizia e affermando che, per il momento, nessun bebè in arrivo in casa Ferragnez.