Chiara Ferragni lancia la nuova tendenza sui social, ecco di cosa si tratta

In occasione del suo 34esimo compleanno Chiara Ferragni ha trascorso un bellissimo weekend in Toscana insieme alla sua famiglia. Anche per questo evento, l’imprenditrice digitale ha dato il meglio di sé in tema di stile. Infatti, Chiara ha sfoggiato la nuova tuta aderente a fiori che sta spopolando sul web.

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, in occasione del suo 34esimo compleanno, ha lanciato quella che sarà la nuova tendenza dell’estate 2021. Si tratta, infatti, di una tuta aderente a fiori che sta già spopolando sul web. Nel dettaglio si tratta di una tuta a fiori molto aderente e coloratissima. La jumpsuit porta la firma di Zara ed il prezzo è accessibile a tutti.

La tuta aderente ha le spalline e presenta uno scollo dritto che mette senza dubbio in risalto il décolleté. Se vi state interrogando riguardo il prezzo, dovreste sapere che il valore della tutina non è per niente esagerato. Infatti, sbirciando sul sito spagnolo possiamo vedere che la tuta aderente ha un prezzo di 25,99 sterline, poco più di 30 euro.

Se avete intenzione di acquistare la jumpsuit sfoggiata da Chiara Ferragni per il suo weekend in Toscana, potete comprarla sull’e-commerce internazionale di Zara. Attualmente, infatti, in Italia non è disponibile. Ma cosa ha abbinato l’imprenditrice digitale a questo look totalmente colorato?

L’influencer ha ben pensato di indossare dei sandali firmati Bottega Veneta che hanno un prezzo di 680 euro. Inoltre, non sono potuti mancare gli occhiali da sole della sua collezione oltre che una delle tante borse possedute dall’imprenditrice digitale firmate Chanel.

Dopo la condivisione dell’outfit sfoggiato da Chiara Ferragni in Toscana, la tuta aderente è già diventata un vero e proprio successo. La jumpsuit, dunque, si prepara ad essere uno dei capi must-have di questa estate 2021 e, grazie all’influencer, verrà lanciata una nuova moda che si preannuncia essere molto gettonata.