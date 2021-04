Chiara Ferragni non si ferma mai e, dopo la nascita della sua secondogenita, è tornata immediatamente al lavoro. Dopo il lancio delle ciabatte in plastica e della borraccia glamour che si sono rivelate un vero e proprio successo, l’imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo accessorio per l’estate. Si tratta della borsa da mare e sul sito del brand dell’influencer è già risultata sold-out.

Chiara Ferragni ha appena lanciato sul mercato la sua nuova borsa da mare e l’accessorio, nel giro di pochi minuti, si è presentato come l’oggetto più desiderato dai suoi followers. Nel dettaglio, la nuova borsa da mare firmata Chiara Ferragni è in spugna ed ha un costo davvero da capogiro.

Infatti, sbirciando nel sito Chiara Ferragni Collection, possiamo notare che l’accessorio in questione ha un costo di 175 euro. Questa è la descrizione che accompagna la borsa mare più desiderata del momento:

Eyelike sponge bag. 100% cotone.

Nonostante il prezzo da capogiro, la nuova borsa dell’imprenditrice digitale è risultata, nel giro di pochi minuti dal lancio, già sold out. Da qui, dunque, la delusione dei numerosi fan dell’influencer per non aver potuto acquistare l’accessorio.

Infatti, molti sono stati coloro che sul profilo Instagram dell’influencer hanno espresso il loro sconforto per non aver potuto acquistare la nuova borsa da mare, andata in esaurimento nel giro di pochissimi minuti dal lancio sul mercato. I fan della fashion blogger, per l’acquisto della borsa della loro beniamina, dovranno aspettare il rifornimento dei magazzini.

Ma la nuova borsa da mare in spugna non è l’unico accessorio più desiderato del momento. Infatti, anche i sandali da mare rosa e la borraccia hanno riscosso un incredibile successo. In particolar modo, per quanto riguarda i sandali, alcuni utenti si sono espressi sul web con queste parole: