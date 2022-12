Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale pubblica il tutorial su come decorare il suo pandoro e scatta subito la polemica

La fashion blogger ha condiviso un video su Instagram in cui mostra come decorare il suo pandoro

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La fashion blogger ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video in cui mostra come decorare il suo pandoro.

Nei giorni scorsi si è parlato molto del lancio sul mercato del pandoro di Chiara Ferragni in collaborazione con Balocco. Dopo l’uscita, l’imprenditrice digitale è apparsa sui social per mostrare come decorare il dolce con lo stendile rappresentante il suo marchio e la zucchero a velo colorato di rosa.

Come già anticipato, nei giorni scorsi Chiara Ferragni è apparsa sulla sua pagina Instagram per mostrare a tutti come decorare il suo pandoro. Inutile dire che il prodotto ha catturato sin da subito l’attenzione dei suoi followers, in particolar modo per la presenza dello stencil rappresentante il suo marchio e lo zucchero a velo rosa.

Queste sono le parole con cui l’imprenditrice digitale spiega in che modo utilizzare lo stencil sul pandoro, realizzato in collaborazione con Balocco:

Si mette lo stencil, con le alette sopra, si prende lo spolvero rosa e si fa cadere sul pandoro leggermente, poi si toglie lo stencil e tadà, facilissimo.

Inutile dire che il video condiviso dalla fashion blogger più amata ha diviso il popolo del web. Infatti, se da un lato sono stati molti coloro che hanno lodato e riempito di complimento la moglie di Fedez, dall’altro non sono potuti mancare quelli che hanno riempito di critiche l’imprenditrice digitale.

Il tutorial condiviso da Chiara Ferragni è terminato con l’influencer che mangia una fetta di pandoro con davanti il dolce intero. Ad accompagnare questo scatto una frase ironica: