Chiara Ferragni, outfit di lusso anche per fare una passeggiata. Il prezzo è esorbitante

Per godere la ritrovata libertà, Chiara Ferragni trasforma una semplice passeggiata in una sfilata di alta moda

Con il passaggio della Regione Lombardia in zona gialla, anche Chiara Ferragni si è concessa una passeggiata in giro per Milano e un pranzo in uno dei ristoranti riaperti. A tenerle compagnia Francesca, la sorella, che ha colto la palla al balzo per ritrarsi in foto con lei, per degli scatti poi condivisi sui social.

Chiara Ferragni: l’outfit vale un patrimonio

Gli utenti hanno, però, prevalentemente notato un particolare. Il look è stato sfoggiato dalla fashion blogger numero uno d’Italia che, ha nuovamente puntato sulle griffe con un outfit che vale un patrimonio.

Abbinamento stellare

Una volta in più Chiara Ferragni si è affidata alla conclamata eleganza del marchio Dior, anche se, in tale occasione, ha optato a favore di capi e accessori casual, per la quasi totalità della linea Oblique con il marchio in bella mostra.

Ha abbinato un piumino crop con l’iconico marchio CD da 3.980 euro e un cardigan di cachemire reversibile decorato da 2.600 euro a dei jeans tie dye che arrivano fino alla caviglia da 980 euro. La sfida qui è trovare un dettaglio economico: il top di cotone bianco di Brandy Melville Europe, con la decorazione sulla scollatura in pizzo, il cui prezzo è pari a 16 dollari, poco più di 13 euro al cambio attuale.

Accessori extra lusso

Per completare l’outfit, ça va sans dire, accessori extra lusso, immancabilmente firmati Dior. L’influencer ha infatti sfoggiato la Mini Saddle Bag da 2.100 euro, le sneakers slip-on Solar da 690 euro, entrambe della gamma Oblique, decorate con il logo iconico.

Chiara Ferragni per le occasioni importanti sceglie Dior

In totale il look vale oltre 10 mila euro, senza prendere in considerazione l’anello con il cuore di smeraldo enorme, del quale Chiara Ferragni non si priva mai. Non è possibile stabilire se Dior le abbia gentilmente inviato i capi in omaggio, di certo il legame con la Maison è speciale, una costante delle occasioni più importanti, dal matrimonio al ritiro dell’Ambrogino d’oro.