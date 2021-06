Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni ha annunciato una notizia che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Si tratta dell’inaugurazione del suo temporary bar in collaborazione con Nespresso nel bel mezzo del centro di Milano. Ma quanto costa il caffè nel locale? Scopriamolo insieme!

Come tutti ben sappiamo, di recente Chiara Ferragni ha creato un nuovo progetto in collaborazione con Nespresso, una delle società più famose al mondo. Dopo la sponsorizzazione dell’acqua “Evian”, la nota imprenditrice digitale ha creato una linea limited edition con Nespresso. Al fine di promuovere quest’ultima è stato creato un temporary bar a Milano dove si potrà gustare il caffè e non solo.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Questa volta la celebre imprenditrice digitale si è lanciata in una nuova avventura “gastronomica”. Si tratta del temporary bar in collaborazione con Nespresso il quale si trova nel capoluogo lombardo, in piazza Carmine 1.

In questo locale, dal giorno 10 giugno al giorno 18 luglio, chiunque potrà gustare un buon caffè e non solo. Il bar, aperto dalla ore 10.30 alle ore 24:00; offre anche deliziosi brunch, aperitivi e cene. Ma la domanda che tutti si pongono è: quali sono i prezzi del menù?

Il prezzo di un caffè parte da 1,50 euro ma il discorso cambia se prendiamo in considerazione la “ricetta del caffè di Chiara“. Si tratta del caffè freddo con note di cocco ed un tocco di rosa il quale costa 6 euro. Tuttavia, nel menù non c’è solo il caffè. Nel locale, le persone posso anche fermarsi per pranzare, cenare o fare un brunch.

Il menù comprende diverse pietanze per vari momenti della giornata. I cibi evidenziati in rosa sono quelli preferiti della moglie di Fedez. Tra questi possiamo trovare l‘avocado toast che costa 9 euro e l’immancabile “The Blond Salad” che costa 15 euro. Uno spritz ha il prezzo di 8 euro e lo stesso discorso vale per una pizza margherita. Inoltre, se nel bar ci si ferma a mangiare è necessario aggiungere 3 euro di coperto.