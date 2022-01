Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Chiara Ferragni che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si facevano sempre più insistenti, l’influencer avrebbe dovuto partecipare come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Tuttavia, sembra che l’accordo sia saltato. Scopriamo insieme il motivo.

Chiara Ferragni finisce al centro della cronaca rosa. L’imprenditrice digitale si è resa protagonista di un gossip a causa di alcuni rumors in merito all’accordo saltato sulla sua partecipazione come co-conduttrice a Sanremo. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Manca poco alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Amedeus ha già deciso quali saranno gli ospiti canori e le co-conduttrici che saliranno quest’anno sul palco dell’Ariston. Tuttavia tra questi ultimi sembra non esserci il volto di Chiara Ferragni la quale l’anno scorso ha tifato per suo marito Fedez arrivato secondo classificato insieme a Francesca Michelin.

A svelare il motivo dell’accordo saltato sulla presenza dell’influencer a Sanremo in qualità di co-conduttrice è stato Giuseppe Candela. Stando alle parole del giornalista del Fatto Quotidiano, quest’anno la kermesse canora sta avendo difficoltà a coprire elevati costi economici.

Infatti, a causa delle misure di sicurezza le quali si devono adottare per il contenimento della pandemia da Covid-19, il Festival di Sanremo è tenuto a sostenere spese molto elevate. Dunque, sarebbe questa la causa per cui Amedeus non ha potuto ingaggiare l’influencer più famosa al mondo. Attualmente Chiara Ferragni non ha commentato la vicenda quindi non sappiamo quanto siano attendibili queste indiscrezioni.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo avrebbe dovuto ospitare anche Lady Gaga ma, anche in questo caso per ragioni economiche non è stato possibile coprire i costi elevati. Tuttavia, tra le co-conduttrici di questa nuova edizione spiccano i volti di Sabrina Ferilli, Loredana Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta.