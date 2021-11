Spavento per Chiara Ferragni, cosa è successo alla cagnolina Matilda? Scopriamolo insieme!

Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni si è mostrata molto preoccupata sui social per la sua cagnolina Matilda. Stando alle dichiarazioni riportate dalla stessa influencer, tutta la famiglia Ferragnez si è spaventata per un episodio che li ha costretti anche a raggiungere una clinica privata. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio!

Paura per Chiara Ferragni. A seguito dei felicità riscontrata dai tanti successi negli ultimi giorni, la celebre influencer si è mostrata preoccupata a tutti i suoi fan. Lei stessa imprenditrice digitale ha spiegato che si è dovuta recare presso una clinica veterinaria dopo che il suo cane Matilda ha accusato le convulsioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, il cane di Chiara Ferragni, Matilda, è parte integrante della sua famiglia. Un po’ di tempo fa la povera cucciola è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di un tumore al cervello.

Tuttavia di recente la moglie di Fedez ha temuto che il tumore si fosse ripresentato in quanto la cagnolina ha avuto le convulsioni. Queste sono state le sue parole:

Eravamo molto preoccupati che il suo tumore al cervello potesse essere ricomparso perché durante il fine settimana ha avuto delle convulsioni (…) Ma grazie a Dio non ha nulla.

Quindi fortunatamente Matilda Ferragni è in buone condizioni di salute e non ha nulla di grave. Nel frattempo l’imprenditrice digitale ha anche deciso di porre i ringraziamenti a tutti gli specialisti e il personale sanitario che si sono presi cura della sua cucciola.

I successi di Chiara Ferragni

Negli ultimi periodi l’influencer sta godendo di tanti successi. A seguito del lancio della sua nuova collezione di gioielli e della collezione underwear, a dicembre è in arriva un’altra novità. Si tratta della serie tv The Ferragnez, in onda il prossimo mese su Amazon Prime.