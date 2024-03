Citofonare Rai2, la conduttrice costretta ad abbandonare improvvisamente lo studio: cosa è successo e quali sono le sue condizioni

Le dirette dei programmi televisivi spesso subiscono delle modifiche in corso d’opera. Gli ospiti o i conduttori stessi possono avere dei problemi durante la diretta ed è necessario saper affrontare questi inconvenienti. Durante la diretta di Citofonare Rai2, Paola Perego ha improvvisamente abbandonato lo studio, non facendo più ritorno.

Citofonare Rai2 è un programma che va in diretta ogni domenica ed è caratterizzato da un via vai di ospiti, “gli amici della domenica”. A condurre il tutto è Paola Perego insieme a Simona Ventura e nella puntata di oggi 3 marzo, Paola Perego è stata costretta ad abbandonare gli studi durante la diretta. Scopriamo insieme cosa è successo.

Al rientro dalla pubblicità la conduttrice non è tornata in studio, e Simona Ventura ha voluto tranquillizzare tutti gli spettatori dicendo:

La stessa Paola una volta giunta a casa, ha voluto tranquillizzare i suoi fan con una storia di Instagram dove dice:

“Buongiorno purtroppo non sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi RaiRadio2. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima.”