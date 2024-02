Mara Venier si presenta a Citofonare Rai2 per salutare la sua amica Paola Perego rientrata negli studi dopo alcuni problemi di salute

Grande sorpresa oggi nel programma televisivo Citofonare Rai2, dove si è vista tornare in studio Paola Perego dopo i suoi recenti problemi di salute. Ma le sorprese non terminano qui. Infatti, nella puntata odierna, 4 febbraio, è giunta in studio anche un’ospite inattesa. Mara Venier, definita da molti la “zia degli italiani” si è recata in studio durante la diretta, per dare il “bentornata” alla sua amica Paola Perego. Le due donne, amiche oltre che colleghe, hanno emozionato moltissime persone. D’altronde si sa, nella vita le amicizie, quelle vere, possono fare davvero la differenza.

Paola Perego

Partiamo dall’inizio, Paola Perego si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per problemi di salute. Nello specifico, la conduttrice, ha dovuto affrontare una nefrectomia parziale, ossia l’asportazione di parte di un rene a causa di una neoplasia. Intervento delicato, che l’ha costretta ad un riposo forzato e quindi ad un ritiro momentaneo dal grande schermo. Ma, nel momento del bisogno, si vedono gli amici, quelli veri.

E, proprio come racconta Paola Perego in diretta, Mara Venier si è dimostrata un’amica vera e presente. Infatti dopo il risveglio dall’anestesia, Mara era li, seduta accanto al letto di Paola. In attesa che la sua amica e collega riprendesse i sensi dopo il delicato intervento, Mara ha vegliato su di lei per tutto il tempo. Paola racconta al pubblico:

Fatemi dire una cosa. Io mi sono svegliata dall’anestesia e avevo questa signora seduta lì accanto a me. Grazie non lo dimentico.

Mara Venier va a Citofonare Rai2 per salutare Paola Perego

Oggi, Mara ha voluto dimostrare, ancora una volta, la sua stima ed il suo affetto per Paola. Si è recata al programma condotto da Paola, Citofonare Rai2, e le ha dato il “bentornato ufficiale” di fronte alle telecamere. La Venier, è entrata in studio tra gli applausi dei presenti, e dopo abbracci calorosi e saluti amorevoli, ha dovuto lasciare il set. Questo perché a breve, inizierà il suo programma, Domenica In, e quindi, dovrà prepararsi per la sua diretta.

Mara Venier va a Citofonare Rai2 per salutare Paola Perego

L’affetto e la stima tra queste due donne dello spettacolo, ha commosso tutti, ed anche chi guardava da casa la scena, ha potuto sentire attraverso gli schermi, la sincerità di questa amicizia.