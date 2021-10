Nel corso degli ultimi giorni Clizia Incorvaia ha compiuto 41 anni. La celebre influencer e stilista ha deciso di festeggiare questo giorno così speciale con le persone a lei più care. Come si può osservare dalle foto sui social, sulla torta per il suo compleanno spunta il numero 18. Scopriamo insieme perché.

Le foto in questione mostrano la celebre influencer in compagnia delle persone a lei più care, tra cui il suo compagno Paolo Ciavarro, il fratello Mattia, la sorella Micol. Sul terrazzo dell’appartamento romano preso con il suo compagno è tutto pronto per la festa: i palloncini, la tavolata e l’atmosfera perfetta.

Tuttavia a mezzanotte spunta fuori una bellissima torta con sopra un enorme numero 18. Clizia Incorvaia ha deciso di spiegare il motivo di questo dettaglio che di certo non è passato in osservato agli utenti. L’influencer ha voluto il numero 18 in quanto rappresentano i desideri che voleva esprimere mentre spegneva le candeline.

Il gesto della stilista sembra stato molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno riempito di like e commenti i suoi scatti. Inoltre numerosi sono stati i gli auguri ricevuti sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole della donna ha voluto ringraziare tutti: