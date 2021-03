Colpo di scena a Live-Non è la D’Urso: l’annuncio importante della coppia dell’Hotel Eufemia che nessuno si aspettava

Tutti ricorderete la coppia formata da Gianluca e Grazia, i cosiddetti protagonisti dell’Hotel Eufemia. I due, infatti, sono diventati famosi dopo il video del tradimento verso Gianluca da parte della moglie diventato virale. Oggi, però, tra Gianluca e Grazie è tornato il sereno e a Live-Non è la D’Urso hanno fatto un importante annuncio.

Uniti più che mai Gianluca e Grazia, la coppia dell’Hotel Eufemia che è diventata famosa grazie al video pubblicato da lui riguardo il tradimento della moglie e diventato virale. Ora, però, i due sono più innamorati che mai e nel salone di Live-Non è la D’Urso hanno comunicato una dolce notizia.

Infatti, Gianluca e Grazia si preparano a diventare genitori. Come da loro dichiarato nella salone di Live-Non è la D’Urso, Grazia è incinta di due settimane. Queste sono state le parole di Gianluca riguardo l’annuncio a sorpresa:

Mia moglie è in dolce attesa. È stato voluto, lo abbiamo voluto entrambi. Non è stata una cosa detta da me o da lei. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto sì. Grazia è incinta di due settimane. Nascerà verso fine novembre.

Dopo il lieto annuncio, tuttavia, non sono mancate le critiche alla coppia da parte di chi ha visto in loro solamente una strategia per trovare pubblicità.

Infatti, proprio a Live-Non è la D’Urso in seguito ad alcune interviste, sono insorti i dubbi della gente riguardo il presunto tradimento di Grazia nei confronti di Gianluca. Tra i tanti commenti, alcuni hanno dichiarato:

Posso pensare che sia una messa in scena per farsi pubblicità.

Ma nel frattempo arrivano anche le scuse dell‘amante che ha descritto con queste parole il momento che ha passato: