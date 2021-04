Lei è una delle produttrici discografiche, oltre che essere una delle conduttrici e giudici di talent musicali di maggior successo. Stiamo parlando di Mara Maionchi che lo scorso 22 aprile ha compiuto 80 anni. Per celebrare lo speciale giorno, Mara ha deciso di condividere sulla sua pagina Instagram uno scatto risalente al passato.

Classe 1941, Mara Maionchi ha compiuto 80 anni il 22 aprile. A vederla, tuttavia, la nota discografica sembra essere molto più giovane dal momento che in tutti i programmi trasmette un’allegria e una carica immensa. Molto attiva anche sui social, dove può contare più di 800 mila followers, il noto giudice di talent musicali ha condiviso una scatto da giovane.

Il post in questione è stato pubblicato proprio in occasione del suo 80esimo compleanno. Allo scatto in bianco e nero risalente al passato, Mara ha voluto accompagnare una breve didascalia con tanto di hashtag:

E oggi sono 80! Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata #80anni #meglio40x2.

Carriera e vita privata di Mara Maionchi

La carriera di Mara Maionchi nel mondo musicale inizia nel 1967 nell’Ariston Records. Nel 1969 entra nell’etichetta Numeri Uno, collaborando con i grandi Mogol e Lucio Battisti. Tra le tante collaborazioni ricordiamo anche quella con Gianna Nannini.

Siamo negli anni ottanta, quando, insieme a suo marito fonda Nisa che risconterà un enorme successo negli anni a venire. A partire dagli anni 2000, invece, inizia per Mara Maionchi la sua avventura nei talent show. La donna, infatti, è stata protagonista in talent quali Amici, X-Factor e Io canto.

Da poco è reduce dall’esperienza di LOL-Chi ride è fuori, condotto da Fedez e uscito su Prime Video. Qui ha ricoperto il ruolo di ospite speciale, in compagnia dei bravissimi comici che hanno reso il gioco un programma di immenso successo.