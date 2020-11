Che fine ha fatto Cristian Imparato? Il celebre concorrente di Io Canto ha deciso di allontanarsi dalla luce dei riflettori ed ha cambiato vita. Abbondonata la sua professione di cantante, adesso il ragazzo nutre una profonda passione per l’estetica. Infatti è diventato proprietario di un centro estetico a Chiavasso, in provincia di Torino.

Vi ricordate del famoso vincitore di Io Canto? Quando vinse l’edizione del noto talent show aveva solo 14 anni ma adesso è diventato un uomo a tutti gli effetti. Stiamo parlando di Cristian Imparato, il ragazzo che, non molto tempo fa, è finito al centro della cronaca rosa a causa del suo aspetto irriconoscibile.

La carriera di Cristian Imparato è iniziata nell’anno 2013, quando il ragazzo aveva solo 17 anni. Grazie al suo album, da cui è estratto il singolo “Da qui cominci tu”, l’ex cantante ha iniziato ad ottenere molto popolarità nel mondo della musica.

Successivamente, ha partecipato anche come concorrente nella sedicesima edizione del Grande Fratello in cui lui stesso fece coming out. Con il passare del tempo , Cristian Imparato ha subito un incredibile cambiamento dal punto di vista estetico il quale non è passato per niente in osservato agli utenti del web.

Tuttavia, il ragazzo non ha mai negato di essersi sottoposto a diversi interventi chirurgici. Tempo fa, stanco dei numerosi attacchi che riceveva ogni giorno da parte dei suoi haters, l’ex gieffino si lasciò anche andare ad un duro sfogo su Instagram in cui disse tutta la sua verità. Da qui ha incominciato a prendere distanze dal mondo dello spettacolo fino a scomparire quasi del tutto.

Ad oggi, Cristian Imparato sembra avere una vita nuova. Attualmente vive con il suo compagno Patrick Picello a Chiavasso, in provincia di Torino. Non è tutto. Il ragazzo è diventato dermopigmentista ed ha aperto un centro estetico nella città in cui vive. Dunque, Cristian sembra aver trovato finalmente la sua strada che sta percorrendo insieme al suo compagno il quale condivide anche la sua stessa passione.