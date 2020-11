Inizialmente si pensava alla permanenza per una settimana come ospite, ma qualcosa sarebbe cambiato

Un ciclone si sta per abbattere sul Grande Fratello Vip. E (per fortuna!) non ci riferiamo a nessun fenomeno meteorologico, ma a Cristiano Malgioglio! Eh sì, il ciuffo più biondo dello spettacolo nostrano sarebbe sul punto di varcare la celebre porta rossa. Sul ruolo che ricoprirà nel reality di Canale 5 brancoliamo ancora nelle ipotesi. In un primo momento sembrava che la produzione avesse pensato ad un temporaneo soggiorno, una sorta di super ospite di questa quinta edizione. Con il passare delle settimane ci sarebbero però stati dei ripensamenti e gli autori avrebbero vagliato l’eventualità di renderlo un nuovo concorrente.

Cristiano Malgioglio: lunedì saranno svelate le sorti

Secondo quanto riporta il noto settimanale Novella 2000, diretto da Riccardo Alessi, oggi verrà probabilmente messo nero su bianco e lunedì scopriremo le sorti di Malgy nell’istante in cui entrerà in gioco.

Lo “scambio” con Patrizia De Blanck

Il rischio di un effetto “minestra riscaldata” non tormenterebbe i capi progetto della fortunata trasmissione di Canale 5, confermata eccezionalmente fino ai primi di febbraio. Del resto i precedenti sono numerosi: da Valeria Marini a Stefano Bettarini fino a Giulia Salemi, gli ultimi due proprio quest’anno rientrati in gioco.

Il ripensamento andrebbe ascritto alla recente uscita di scena della contessa Patrizia De Blanck, di cui Cristiano Malgioglio andrebbe, per così dire, a occupare il ruolo comico lasciato vacante.

Dettagli da limare

Malgrado il suo ingresso per lunedì prossimo sia già dato per sicuro, ci sarebbero da limare alcuni dettagli. Lo scoglio più duro è convincere il paroliere a soggiornare nella Casa più spiata d’Italia per più di una settimana.

Cristiano Malgioglio: incontro cruciale

Stando alle indiscrezioni raccolte sempre da Novella 2000, i negoziati tra Malgioglio e la produzione riprenderanno oggi. Solo a quel punto sarà davvero possibile risalire con maggiore certezza al destino che attende il cantautore nelle settimane a venire. La sua sarà semplicemente una toccata e fuga oppure qualcosa di più?