Cristiano Malgioglio parla della sua malattia a Domenica In: “Mi sento miracolato”

Nel giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, Mara Venier è tornata con una nuova puntata di Domenica In, il programma campione di ascolti della domenica pomeriggio. Tra i tanti ospiti in studio, lo showman Cristiano Malgioglio. L’uomo, durante una lunga intervista, ha confessato alla padrona di casa il brutto periodo di malattia che ha vissuto.

Un’intervista intensa ed emozionante quella di Cristiano Malgioglio rilasciata a Mara Venier durante la puntata di Domenica In. Il cantante ha ripercorso tutta la sua carriera, ricordando anche tutti i momenti bui che hanno segnato drasticamente la sua vita.

E tra questi ce n’è stato uno molto importante per Cristiano Malgioglio. Nell’intervista infatti, il cantautore ha ricordato il periodo della sua vita in cui gli è stato diagnosticato un melanoma. Con queste parole Malgioglio descrive la sua esperienza con questo brutto male:

Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza.